В городе Гюмри в Армении убит российский военнослужащий

В городе Гюмри в Армении сегодня, 22 апреля, был убит военнослужащий 102-й российской базы Дмитрий Ялпаев (1996 гр.).

Примерно в 17:30 (16:30 мск) в службу «Скорой помощи» поступил сигнал о том, что у магазина «Арго» на Курской площади лежит мужчина в военной униформе без признаков жизни. Медики по прибытию зафиксировали смерть мужчины.

По данным местных СМИ, перед магазином произошел спор, во время которого Ялпаева ранили ножом в шею.

Прокурор Ширакской области Карен Габриелян сообщил журналистам, что правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства, и он, по предварительным данным, является гражданином Армении. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 104 УК Армении (убийство), ведется следствие.