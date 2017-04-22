Проишествия 

В городе Гюмри в Армении убит российский военнослужащий

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Фото: lragir.am

В городе Гюмри в Армении сегодня, 22 апреля, был убит военнослужащий 102-й российской базы Дмитрий Ялпаев (1996 гр.).

Примерно в 17:30 (16:30 мск) в службу «Скорой помощи» поступил сигнал о том, что у магазина «Арго» на Курской площади лежит мужчина в военной униформе без признаков жизни. Медики по прибытию зафиксировали смерть мужчины.

По данным местных СМИ, перед магазином произошел спор, во время которого Ялпаева ранили ножом в шею.

Прокурор Ширакской области Карен Габриелян сообщил журналистам, что правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства, и он, по предварительным данным, является гражданином Армении. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 104 УК Армении (убийство), ведется следствие.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/22/v-gorode-gyumri-v-armenii-ubit-rossiyskiy-voennosluzhashchiy

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