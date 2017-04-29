В Горную Латакию продолжает поступать российская гуманитарная помощь

Российские военные из Центра примирения враждующих сторон на территории Сирии доставили гуманитарную помощь в горную деревню Бхамра в провинции Латакия. Об этом в субботу 29 апреля сообщает ТАСС.

«Для доставки гуманитарной помощи мы выбираем в том числе такие деревни, которые не были под боевиками, но пострадали от войны. Например, в Бхамре много беженцев из других районов Сирии, захваченных боевиками, есть разрушения и пострадавшие», — сказал журналистам офицер Центра примирения полковник Вячеслав Румянцев. Всего в деревню было доставлено 300 пакетов с гуманитарной помощью — рис, тушенка, сахар, чай.

Этот населенный пункт находится в горах на северо-востоке от города Латакия, столицы одноименной провинции. Деревня раньше находилась недалеко от линии фронта, однако боевики никогда ее не захватывали. По данным местной администрации, за годы войны погибли 80 жителей деревни, 25 человек получили тяжелые ранения, и 150 — легкие. Сирийской армии при поддержке российских ВКС удалось отодвинуть линию фронта от деревни, но ее жители до сих пор испытывают дефицит продуктов.