В Горловке из-за боевых действий обесточена шахта

Отключение электроэнергии произошло в Горловке в связи с боевыми действиями, обесточенными оказались шахта в Калининском районе города «Александр-Запад» и поселок Гольмовский. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

«В связи с боевыми действиями на территории Республики произошло отключение электроэнергии на территории Горловки. В результате аварийной ситуации по отключению электроэнергии на шахте „Александр-Запад“ под землей находилось три горняка, — отметили в пресс-службе.

— Для оказания помощи были немедленно направлены силы и средства горноспасательного отряда МЧС ДНР города. Электроснабжение на шахте восстановлено, и помощь горнякам не требуется».

Как отметили в МЧС, по техническим причинам без электроснабжения остается горловский поселок Гольмовский. На данный момент там проводятся все необходимые мероприятия по переподключению населенного пункта к другой линии электропередачи.

«Благодаря работе оперативного штаба министерства на данный момент происходит поэтапное подключение электроэнергии в городе», — резюмировали в ведомстве.

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