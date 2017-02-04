В Горловке из-за боевых действий обесточена шахта
Отключение электроэнергии произошло в Горловке в связи с боевыми действиями, обесточенными оказались шахта в Калининском районе города «Александр-Запад» и поселок Гольмовский. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
«В связи с боевыми действиями на территории Республики произошло отключение электроэнергии на территории Горловки. В результате аварийной ситуации по отключению электроэнергии на шахте „Александр-Запад“ под землей находилось три горняка, — отметили в пресс-службе.
— Для оказания помощи были немедленно направлены силы и средства горноспасательного отряда МЧС ДНР города. Электроснабжение на шахте восстановлено, и помощь горнякам не требуется».
Как отметили в МЧС, по техническим причинам без электроснабжения остается горловский поселок Гольмовский. На данный момент там проводятся все необходимые мероприятия по переподключению населенного пункта к другой линии электропередачи.
«Благодаря работе оперативного штаба министерства на данный момент происходит поэтапное подключение электроэнергии в городе», — резюмировали в ведомстве.
Читайте также: Пусть укры уматывают! — смелая старушка из Авдеевки шокировала оккупантов (ВИДЕО)
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486218668