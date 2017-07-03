В главную синагогу Львова бросили коктейль Молотова

Во Львове вандалы бросили «коктейль Молотова» в действующую синагогу на улице Братьев Михновских, 4, а также написали оскорбительные высказывания в синагоге на улице Угольной, 3.

Об этом сообщила директор Всеукраинского еврейского благотворительного фонда Хесед-Арье Адель Дианова, передает пресс-служба Львовского горсовета.

«На ул. Михновских в синагогу бросили „коктейль Молотова”. Но в окно он не попал — он ударился в стену между окнами, из-за чего упал во двор, где и сгорел. А на ул. Шолом-Алейхема, 12, где есть бывший дом еврейской общины, написали оскорбительные надписи: „Долой еврейскую власть” и „Жиды, помните 1 июля”, намекая на погромы, которые происходили во Львове с 30 июня по 2 июля 1941 года, когда погибли 7 тысяч евреев», — рассказала Дианова.

В свою очередь, в горсовете заявили, что осуждают акты вандализма в отношении евреев.

«Мы строго осуждаем акты вандализма, которые произошли во Львове. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обращаемся к правоохранительным органам, чтобы максимально оперативно расследовать эти действия. Львов всегда был, есть и будет городом толерантным», — отметил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

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