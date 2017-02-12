В Германии избран новый президент

© AP Photo/Markus Schreiber

Федеральное собрание Германии сегодня провело голосование, в ходе которого был избран новый президент.

12-тым главой государства, ожидаемо, стал бывший Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Из 1239 голосов участников Собрания, его кандидатуру поддержал 931 человек. На фоне большой популярности Штайнмайера среди граждан ФРГ, что является важным показателем, а также поддержкой его кандидатуры со стороны большинства делегатов Федерального собрания, у его оппонентов шансов не было.

Покидая пост Министра иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер много критиковал Запад, в основном за Сирию. Он назвал избранный США и их союзниками внешнеполитический вектор по вопросу урегулирования сирийского конфликта хроникой упущенных шансов и доказательством некомпетентности.

«Я не симпатизировал Асаду, но считал необходимым показать ему пути сотрудничества с Западом. Однако Вашингтон и Париж предпочли сделать Сирию частью воображаемой оси зла», — так Штайнмайер комментировал курс, в котором, тем не менее, также приходился звеном одной цепи. Ещё он обещал «нажать» на Киев, для скорейшего исполнения украинской стороной пунктов минских соглашений, хотя, занимая пост главы МИД ФРГ, достичь этих целей он не смог.

Однако в Федеративной Республике Германии её канцлер наделен полномочиями куда большими, чем президент. Но и выборы канцлера не за горами. Ангела Меркель намерена вновь выдвинуть свою кандидатуру, хотя предпосылок для её победы на выборах мало. Её предвыборная риторика, конечно, будет смелой и обнадёживающей: и с мигрантами проблемы решим и за единство Европы попечёмся. Фокус, правда, может не сработать, ведь о том, кто посеял миграционный кризис на улицах Европы, что и стало причиной её раскола, никто не забыл. Да и ветер перемен, повеявший из Штатов, особенно задувает тех, кто к таким погодным условиям не готовился.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/17173/-