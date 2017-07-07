В Гамбурге проходит первая встреча Путина и Трампа (+ВИДЕО)
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки».
Это первая личная встреча президентов России и США, которые до этого общались только по телефону.
Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут ограниченными по времени, однако президенты России и США успеют обсудить большой круг вопросов.
Среди ключевых тем повестки — Сирия, Украина, ситуация на Корейском полуострове и вопросы двусторонних отношений.
Утром на полях саммита уже прошли переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы МИД Сергея Лаврова, встреча длилась около часа.
В последнее время и в Москве, и в Вашингтоне признавали, что отношения между сторонами находятся в низшей точке со времен холодной войны. Поэтому, как подчеркнули в Кремле, личная встреча президентов очень важна для восстановления диалога между странами, а также обеспечения международной стабильности и безопасности.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499437163