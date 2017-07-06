В Гамбурге началась акция антиглобалистов «Добро пожаловать в ад!»

Более 8000 радикалов со всей Европы съехались в Гамбург на акцию Welcome to Hell («Добро пожаловать в ад»), направленную против проведения саммита G20. Правоохранительные органы ФРГ полагают, что многие участники готовы пойти на насилие.

Официально она началась около 16:00 по местному времени (17:00 мск). На гамбургском рынке «Фишмаркт» («Рыбный рынок») собрались несколько сотен человек, и постоянно прибывают новые участники. Пока акция больше напоминает пикник, царит настроение как во время традиционного народного праздника. К площади подъехали две машины с водометами, выступающие перед публикой говорят о том, что «Германия — не демократия, а воплощение капитализма».

Ожидается, что около 19:00 (20:00 мск) демонстранты начнут движение по направлению к конгресс-центру, где в пятницу откроется саммит «двадцатки». Инициаторы демонстрации не скрывают, что намерены приложить все усилия, чтобы помешать проведению встречи «двадцатки» и по возможности сорвать саммит.