В ФБР решили, что делать с уволенным за «контакты с русскими» советником Трампа

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США не будут выдвигать обвинений экс-советнику Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну. В ведомстве считают, что он не скрывал содержания своих разговоров с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Об этом сообщает CNN, ссылающийся на источники в ведомстве.

По данным телеканала, в ФБР оценили желание Флинна сотрудничать и его дачу правдивых показаний. Его не подозревают в намерениях ввести следствие в заблуждение, просто советник может не помнить абсолютно все, что обсуждалось при контакте с российским послом.

До этого издание The Washington Post написало, что на допросе в бюро расследований Флинн давал ложные показания о содержании своей беседы с Кисляком.

Косвенная поддержка Флинна прозвучала и в словах главы США Дональда Трампа, который, сообщая о подробностях и причинах увольнения своего советника, сказал, что лично не обращался к нему с просьбой обсудить с Кисляком антироссийские санкции, но был бы готов об этом попросить.

Как ранее сообщала «Русская Весна», генерал Майкл Флинн подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности после обвинений в связях с Россией.

Обвинение звучало со стороны Министерства юстиции Соединенных Штатов, сообщившего администрации Трампа о том, что советник скрыл подробности своего разговора с Кисляком и якобы является «потенциально уязвимым для шантажа со стороны России».

Новый кандидат на должность советника по нацбезопасности Роберт Гарвард не принял предложение Дональда Трампа и отказался занимать освобожденный Флинном пост.