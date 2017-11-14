В Европе обеспокоились преследованием борцов с коррупцией на Украине

Спустя три года после так называемой «Революции достоинства» на Украине продолжает наблюдаться упадок всех основных институтов государства. Разрушенная инфраструктура, повальная безработица, постоянный рост цен на товары первой необходимости и услуги ЖКХ, война на востоке страны и колоссальный уровень коррупции – современные реалии некогда стабильной Украины, ввергнутой администрацией Петра Порошенко в затяжной кризис.

Европейский Союз, изначально положительно воспринявший стремление Киева к «западным ценностям», пересмотрел свои взгляды на работу властей страны. Выделяемые ЕС и США средства на улучшение уровня жизни обычного населения Украины разворовываются уже на стадии распределения, принося блага только высшим эшелонам власти и их семьям.

Неправительственная организация по борьбе с коррупцией «Transparency International» связало подобное положение дел в стране с отсутствием заинтересованности со стороны Киева в работе активистов, которые расследуют коррупционные дела и представляют неопровержимые доказательства наличия фактов массового хищения денежных средств со стороны администрации Петра Порошенко.

Об этом сообщила глава правления «Transparency International» Делия Рубио: она подчеркнула, что только за последние несколько месяцев на территории Украины были избиты несколько независимых активистов, которые проводили расследование о причастности к коррупционным схемам представителей высшего руководства государства. «Граждане Украины заплатили высокую цену за возможность лишить свое государство коррупции. Они вышли на улицы, чтобы протестовать против этого, и многих из них убили. Власть должна принять меры, чтобы защитить антикоррупционных активистов и поддержать их борьбу против коррупции», – добавила Делия Рубио.

При этом администрация Петра Порошенко не торопится обезопасить работу как независимых экспертов, так и представителей «Transparency International». Более того, Верховная Рада до сих пор затягивает принятие решения о создании государственного антикоррупционного комитета, который возьмёт на себя функции мониторинга деятельности украинских чиновников.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110533/21324/-