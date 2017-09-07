В эту ночь решили галицаи…

Обычно люди склонны приписывать другим свои мысли и желания.

Вот, например, украинские «демократы»-евроинтеграторы взахлёб рассказывали как НКВД 10 миллионов украинцев выморило голодом, ещё десять расстреляло, следующие десять раскулачило и выслало в Сибирь, где они бесследно сгинули.

Ну и последние десть миллионов заградотряды того же НКВД убили на фронте в спину из пулемётов, исключительно из садистских наклонностей.

Не будем акцентировать внимание на том, что при таких потерях каждый украинец был бы убит дважды и некому было бы «воевать с совитами» до начала 50-х годов, а также «бороться за независимость» в составе ЦК КПСС вплоть до декабря 1991 года.

С позиции данного текста интересно другое. Едва получив в подарок независимость, украинские «патриоты» начали так эффективно уничтожать население Украины, что обзавидовались бы и НКВД, и гестапо, и дефензива.

За двадцать пять лет независимости потеряно около 22 миллионов человек. Из них половина за последние три года, когда власть безраздельно принадлежала «патриотам».

Надо сказать, что изредка (в британской Ирландии или в бельгийском Конго) наблюдались и более высокие темпы обезлюживания. Но в этих случаях речь шла о политике метрополии в колониях, в то время, как украинские «патриоты» занимаются ликвидацией собственного народа.

Необходимо отдать им должное, в геноциде граждан Украины они достигли выдающихся успехов — им по праву принадлежит первое место в мире по темпам депопуляции.

Итак, когда киевские «эксперты», «политики», «журналисты» и «активисты» рассуждали о «зверствах НКВД» они описывали программу своего собственного правления.

Заодно оправдывая свои будущие реальные зверства мифическими зверствами «советского режима», в результате которых, до наших дней бандеровцев на Украине дожило не меньше, чем воинов Красной армии. Хоть последних было на два порядка больше.

Сейчас официальная Украина рассказывает как Россия желает её завоевать, разделить, ограбить, «патриотов» перебить, а простых граждан отправить в Сибирь на уборку снега. Это опять прорываются наружу скрытые желания украинских правителей и идеологов.

Украв больше, чем Украина имела (ещё несколько десятков миллиардов долларов долгов), они теперь с вожделением глядят на российские богатства и прикидывают, на сколько лет безудержного грабежа им бы ещё хватило.

Конечно, понимание последствий открытого конфликта с Россией их сдерживало. Слишком памятны были Зеленополье, Иловайск, Саур-могила, Амвросиевка и прочие места, где неизвестная артиллерия (ответственность за работу которой приняли на себя ополченцы) размолотила в мелкий винегрет несколько бригад бравого украинского воинства.

До этого момента украинские снаряды на российскую территорию «случайно» залетали, обстрелы российских пропускных пунктов происходили, даже бронетехника украинская бывало заезжала в Россию. А тут как рукой сняло.

Три года память о суперметкой стрельбе «таксистов» и «парикмахеров» творила чудеса.

Как только какой-то очередной «патриот» в пароксизме гордости за «европейскую державу» заявлял о желании начать войну (даже не с Россией, с Донбассом) ему тут же веско напоминали, что за Донбассом стоит Россия и очередная военная авантюра имеет все шансы закончиться куда хуже (для Украины), чем первые две.

И, тем не менее, в последние месяцы в Киеве раскручивается милитаристский психоз. Раскручивается сознательно — властями, политической элитой, «патриотическими» (а других не осталось) СМИ.

Несмотря на то, что между различными группировками украинкой элиты идёт ожесточённая борьба за власть, в одном они едины — в нагнетании русофобских настроений и подготовке общественного мнения к войне с Россией, которая «вот-вот нападёт».

Киев не побоялся даже с Белоруссией отношения испортить, устроив психоз по поводу очередных совместных учений вооружённых сил Минска и Москвы. При этом никакого смысла в нанесении оскорбления Минску, который оставался не только политическим, но и торгово-экономическим окном Украины в СНГ не было. На Украине прекрасно знают, что никто не собирался нападать на них под прикрытием учений.

Милитаристская лихорадка, обильно сдобренная русофобией, стремительно нарастает. При этом русофобия направлена не только вовне (на Россию), но и внутрь страны, на оставшиеся ещё не зачищенными островки русской культуры и на любую (даже самую лояльную) оппозицию режиму, которую моментально связывают с Россией.

Ещё раз подчеркну, в этой абсолютно алогичной истерии украинская политическая элита едина практически монолитно, в то время, как в целом отношения между разными группировками столь конфликтны, что распад страны и гражданскую войну (о неизбежности которых мы говорили три года назад) теперь прогнозирует (с 97% вероятностью) даже Тарута — олигарх и бывший губернатор подконтрольной Киеву части Донецкой области.

С моей точки зрения такое поведение украинской элиты и её майданного обслуживающего персонала связано с осознанием непреложного факта — внутренний ресурс для продления агонии украинской государственности исчерпан, а доступ к внешнему практически полностью отрезан.

Удерживать ситуацию под контролем становится невозможно, но окончательная потеря управляемости является угрозой для всей элиты. Кто-то пострадает раньше, кто-то позже, но пострадают все, причём речь будет идти о физическом выживании и далеко не всем удастся выжить.

Локализация протестных настроений пушечного мяса майдана, которое вооружено и опасно для власти, в направлении борьбы с «пророссийской пятой колонной» — выход, не только временно выводящий элиту из-под удара, но и позволяющий консолидировать разрозненные силы майдана на почве русофобии и уничтожения остатков русского мира на Украине.

С точки зрения элиты, лучше, чтобы на Украине убивали русских (или заподозренных в русскости), чем богатых.

Провокация конфликта с Россией, выглядит совершенно абсурдным шагом. Но и это лыко может оказаться в строку. Во-первых, Киев не уверен, что Россия не вмешается, если в стране начнутся массовые репрессии по этническому признаку.

Во-вторых, на Украине рассчитывают, что Запад не даст её полностью разгромить, а потеря ещё какого-то количества земель на Востоке не пугает. В-третьих, любой режим, утративший возможность удерживать власть при помощи механизмов регулярного государства, любой режим, который ощущает опасность внутреннего взрыва, дополненную опасностью внутриэлитного переворота, тяготеет к военной авантюре.

Внешняя война на фоне нерешаемых внутренних проблем представляется не такой уж страшной.

В-четвёртых, режиму не надо побеждать в войне. Ему необходимо только зафиксировать состояние войны, под этим предлогом запустить «стихийную резню» русских (что дополнительно свяжет боевиков кровью), а потом можно потребовать введения на территорию Украины международного миротворческого контингента (формально, чтобы остановить резню, на деле, чтобы защититься от России).

В целом, горячий конфликт, базирующийся на русофобии (хоть внутренний, хоть внешний) — последний аргумент киевского режима, позволяющий ему надеяться на сохранение власти. Есть шанс вновь привлечь внимание Запада. Есть надежда, что Запад займёт антироссийскую позицию.

Да, все эти надежды эфемерны, но других вариантов всё равно нет, а украинская элита и раньше верила в самые завиральные концепции, вроде процветания на базе «евроинтеграции» или вступления Украины в НАТО. Кстати, всё это в русле той же русофобской концепции, которая сейчас приводит к раскручиванию на Украине милитаристской и ксенофобской истерии.

Главное же, пути назад всё равно нет. Он отрезан снайперами майдана, одесской Хатынью, войной в Донбассе. С тех пор, как прозвучали первые выстрелы верхушка режима оказалась повязана кровью. Отступать ей некуда. Они загнаны в угол и будут кусаться.

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Ростислав Ищенко