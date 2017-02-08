В этом году Россия поимеет «суррогатные деньги». Благо это или зло?

Стране необходима национализация финансовой системы – «иначе нам удачи не видать!» Дело в том, что любые выплаты населению, которые расходуются им на импортные товары – утекают на сторону, помогают производителям чужой страны, а не своей. А в своей – разгоняют маховик инфляции…

Светлые головы давно выдвигали идеи повышения зарплат «подарочными картами» отечественных предприятий. Хочешь купить пылесос? Пожалуйста – но только по карте конкретного производителя, а не любой пылесос из предлагаемых на рынке…

Всем хорошо известно, что такое «подарочная карта» магазина. Это определённая сумма денег, но потратить её можно только в данном магазине, то есть это локальные деньги.

Очевидно, в правительстве гуляют аналогичные идеи суверенизации платёжных расчётов. И вот скромный, но важный его прецедентом итог: бедным раздадут продовольственные карточки.

Минпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению. Об этом 7 февраля заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, введение продуктовых карточек позволит помочь определенной категории граждан, которые не могут купить такие товары как свежее мясо, рыбу и овощи.

Министр отметил, что эти «карточные» деньги не будут скапливаться на счетах граждан. Их можно потратить только на покупку продуктов отечественного производства.

ТАСС пишет, что «аналогичная программа поддержки действует в США в течение 50 лет. Гражданам выдаются талоны (они называются Food Stamp) в среднем на 130 долларов в месяц». Это не вполне корректное сравнение. Там карточки дают алкоголикам, наркоманам, социопатам – чтобы те вместо хлеба и колбасы не могли купить бутылку или дозу…

Уместнее сравнить нововведение с «шаймуратиками» – местной валютой, введённой в деревне Шаймуратово в 2011 году Артуром Нургалиевым, гендиректором местного сельхозпредприятия.

Шаймуратиками выдавали часть зарплаты работникам села, их принимали к оплате в местных магазинах, торгующих продукцией, сделанной руками этих же местных жителей. В самом деле, если одному нужен сыр, а он делает колбасу, другому же нужна колбаса, но он делает сыр, то почему бы им не обменяться на сельском уровне, не подключая набиуллинские рубли? По сути эти денежные знаки не были деньгами в полном смысле слова, не обладали функцией накопления, а представляли собой товарные талоны.

В чем разница между шаймуратиком и рублём РФ? Шаймуратик человек производит своими руками, произведя сыр, колбасу, дрова, сено и т.п. Рубль же – это выделенное ФРС США, мировой глобальной системой, разрешение человеку на потребление.

Шаймуратики вводили не от хорошей жизни: глобальная финансовая паразитарная система очень неохотно выдаёт разрешение на потребление трудящимся. По словам главы Шаймуратово, он был вынужден ввести альтернативную местную валюту, когда его сельхозпредприятие столкнулось с финансовыми трудностями. Торговые посредники, закупающие продукцию предприятия, не были готовы рассчитываться «живыми» деньгами; накопились долги, в результате которых предприятие не могло выплачивать в полном объёме зарплаты работникам.

Положительный эффект от эксперимента стал заметен очень скоро. Частичный переход на локальную валюту резко оживил микроэкономику села: товарооборот вырос сразу в 12 раз. Эксперимент также значительно улучшил экономику предприятия и фактически спас его от банкротства. Но чуть позже прокуратура посчитала введение местной валюты противоречащей закону и запретила её оборот.

Власть не хочет, чтобы люди менялись между собой в обход неё, напрямую. Национальная власть имеет на это право, потому что она защищает землю, первоисточник всех потребительских благ. Грубо говоря, князь с его поборами нужен крестьянину, чтобы крестьянина не обобрал и не убил печенег.

А вот глобальная власть, думается, не имеет никаких прав в этом смысле, но влезла к нам своим мурлом – навязав доллар (в виде производного от него рубля) как единственно допустимое средство оплаты. Из-за этого в России «лень квитается с нищетой» – то есть людям не дают работать, без работы нет и материальных благ, следовательно, нет и нормального потребления.

Выйти из такой ситуации можно, только создав собственные, не зависимые от мировой финансовой системы, национальные деньги. Их смысл – на них можно купить только то, что произведено в твоей стране. Импорт же ввозится по принципу обмена товара на товар: ввезённое равно вывезенному, и по сути, представляет простой эквивалентный товарный обмен.

Конечно, продуктовые карточки для бедных – не есть национальные деньги. Тем не менее заложенный в них механизм помощи малоимущим, сопряжённый с отечественными производителями – есть суррогат национальных денег. Рост доходов с выдачи таких карточек означает рост национального производства.

Рост же доходов в рублях РФ – ничего не означает. Люди радостно получили прибавку в рублях, пошли на рынок, купили там иностранные товары… Иностранным производителям хорошо – а Россия получила только новый виток инфляции и новую волну вывоза капитала…

С чем это сравнить? Представьте, что вы днём залили полный бак бензина. А ночью его у вас из бензобака слили. Вы утром встали, уверенные, что у вас машина заправлена, хотите куда-то ехать – а горючего-то нет! Вы кричите: «Как же так, я же заливал!» Ну, ты заливал, а они слили…

Примерно то же самое случится, если при нынешней финансовой системе начать повышать зарплаты и пенсии людям. Люди, конечно, обрадуются прибавке к доходу, но вскоре выяснится, что изменились только цены в магазинах (выросли), а покупательная способность осталось такой же, какой была до прибавки или даже ухудшилась…

Совсем иное дело – если доплачивать бюджетникам или пенсионерам «подарочными картами» российских предприятий. Это те же шаймуратики, только не в пределах одного села, а в пределах всей страны. И потому шаг сделан в верном направлении.

Но люди его не поняли. Один из комментаторов новости пишет: «Да, весело живем. В 1947-м, после страшной войны, в разрухе советская власть отменяет карточки. В конце 80-х вводят талоны на сахар, водку, сигареты. А сейчас порадовали – карточки. Дожили… И это под бравурные речи с экранов ТВ о том, как все замечательно…»

Я как раз ни в коем случае не говорю, что всё замечательно. Всё очень и очень плохо. Однако в вышеуказанном мнении есть непонимание важного факта: в 1947 году советские деньги сами были в обозначенном мной смысле карточками. До Хрущёва (с которого начался распад) – советская власть бумажных валют не принимала: сама платила золотом и требовала к оплате золото. Впрочем, и бумажные валюты тогда были обеспечены золотом и не могли быть напечатаны произвольно, в любом количестве.

То есть советские деньги выдавал Сталин. Он решал – кто и сколько заслужил материальных благ, кому и сколько можно сделать покупок. Современные рубли выдаёт ФРС США. Это она решает – кто и сколько заслужил материальных благ. Поставил нужный Америке товар – получи денежку. А производишь товар для своих земляков, для внутреннего пользования – денежку не заслужил. Денежное вознаграждение свелось к вознаграждению одних только экспортёров.

Грубо говоря: нефтяник получил денежку, пошёл в местный магазин и купил себе колбасы. У продавца колбасы появилась деньга, которая пошла гулять дальше, но первоисточником деньги служит экспортёр нефти (газа, алмазов и т.п.) а не национальная власть.

Мы могли бы произвести на месте (скажем, в Шаймуратово) больше колбасы. И население с удовольствием съело бы больше колбасы (опыт Шаймуратово показывает, что в 12 раз больше, чем с рублём РФ). Но мы не производим, потому что население сочтено ФРС США неважным и ненужным, и денег на его обслуживание производителям колбасы не выделяют…

Поэтому незачем сравнивать с советским рублём, служившим внутренним нуждам, а не наградой за ударный экспорт сырья. Ничего хорошего не может быть у народа, который чужие интересы ставит выше собственных. Нельзя прийти к народному счастью и изобилию, если награждать за труд будет не местная власть, а, мягко говоря, недолюбливающее нас сборище печатников денег из-за океана.

И потому карточки оплаты только за местную продукцию – единственный выход из нынешнего экономического тупика. Не сами по себе, конечно, а только если опыт внутренних расчётов за взаимные услуги будет расширен, углублен и правильно привязан к производству…

Александр Берберов

По материалам: http://publizist.ru/blogs/4796/17116/-