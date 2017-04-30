В Эстонию нахлынули ищущие работу украинцы

По данным местного Департамента полиции и погранохраны за первые четыре месяца этого года количество временно трудоустроенных граждан Украины в Эстонии уже больше, чем за весь прошлый год. Если в прошлом году их число составляло 1226 человек, то по состоянию на конец апреля оно уже равняется 1264. Это вынуждает правительство пересмотреть величину въездной квоты, сообщает err.ee.

Председатель союза работодателей Эстонии Тоомас Тамсар в эфире «Радио-4» заявил, что величину въездной квоты необходимо пересмотреть, потому как если этого не сделать, будет расти количество украинцев, работающих нелегально. Пересмотр квотирования поможет законному урегулированию распределения рабочих мест среди приезжих. «С одной стороны, количество вакансий растет, в то же время мы видим, что увеличивается и число безработных. Причина проста — квалификация людей не соответствует требуемой. Нам не хватает рабочей силы сегодня, такая же картина ожидается в будущем, поэтому надо пересмотреть квоты», — пояснил свою позицию Тоомас Тамсар.

Руководитель службы занятости в эстонской Кассе по безработице Марта Тракс также подтверждает, что потребность в дополнительной рабочей силе есть. Она отметила, что в данный момент рынок труда очень оживлен, и эстонские работодатели предлагают более 7500 вакансий. «Активность в Эстонии высокая, но на рынок выходят все меньше и меньше молодых людей. Если посмотреть на долгосрочные прогнозы, то через десять лет работников в возрасте 20−34 лет будет на четверть меньше. На данный момент работодатели говорят, что специалистов не найти и привоз рабочей силы из других стран — одно из решений проблемы», — сказала Марта Тракс. Она считает, что, скорее всего, привоз рабочей силы из-за рубежа никак не отразится на положении долгосрочных безработных в Эстонии. Потому что их трудоустройством продолжает заниматься Касса по безработице, а привоз работников из-за рубежа необходим для роста экономики. В отмене же или пересмотре квоты Тракс опасности не видит: «Если квотирование отменят, то останутся различные поправки к закону об иностранцах, которые регулируют эту сферу. Это не говорит о том, что наш рынок труда будет не защищен».

Руководитель Фонда интеграции и миграции «Наши люди» Дмитрий Бурнашев сказал, что их организация сталкивается с ограниченным количеством этнических украинцев — и чаще всего это люди с эстонскими корнями, которым оказывают помощь в переезде на историческую родину. Однако и он отметил, что интерес к Эстонии со стороны Украины действительно возрос. «Мы можем отметить, что у людей, приезжающих из Украины, как правило, достаточно серьезная мотивация к интеграции в общество. К примеру, украинские врачи, работающие в Ида-Вирумаа (северо-восточный регион Эстонии — EADaily), очень быстро справляются и с языковыми требованиями, и с другими требованиями, не говоря уже о квалификации и внесении в реестр», — прокомментировал Дмитрий Бурнашев. Представители министерства внутренних дел отметили, что в данный момент вопрос въездной квоты анализируется и, судя по всему, правительственный кабинет снова обсудит его в мае.

Напомним, что с нашествием украинских гастарбайтеров столкнулась и Литва. Недавно литовский портал 15min.lt опубликовал журналистское расследование о судьбе трудовых эмигрантов из Украины. Согласно официальным данным, именно украинцы составили почти 60% всех трудоустроенных в Литве в 2016 году иностранцев. Однако, как отмечают журналисты, трудовым мигрантам из Незалежной приходится сталкиваться с обманом. В качестве одного из примеров 15min.lt приводит судьбу сварщика из Кривого Рога Олега Цомы. В родном городе он работал на металлургическом комбинате, но прожить на ежемесячную зарплату в 100 долларов казалось затруднительно. Воспользовавшись объявлением о рабочих местах в Литве, Олег с десятью товарищами в прошлом году прибыли в Вильнюс. Проработав четыре месяца на металлургической фабрике в Клайпеде, украинский сварщик понял, что его обманули: ему платили 20 или немного больше евро в неделю — то есть, в десять раз меньше, чем обещали. По словам Цомы, даже эти крохи выплачивались им не всегда — и поэтому ему с собратьями по несчастью приходилось питаться в бесплатной столовой благотворительного общества Caritas. Всего за четыре месяца ему выплатили только 420 евро. Цома заявляет, что ежегодно в Литве так «кидают» не менее 200−300 его соотечественников.

15min.lt выяснил, что в Литве налажена целая сеть по обману украинских гастарбайтеров — посредники присваивают их заработок, оставляя своим жертвам лишь жалкие крохи. Руководитель программы Caritas «Помощь жертвам проституции и торговли людьми» Кристина Мишинене сетует: «Вчера украинцы снова пришли к нам. Просят помочь им продуктами, потому что не хватает денег. Мы приобрели им пакет с едой. Они говорят, что им очень стыдно — но пока не выплатят заработанное, другого выхода у них просто не остается». Обманутые украинцы пытаются жаловаться в полицию, прокуратуру и Трудовую госинспекцию. Сотрудники этих учреждений не отрицают наличия проблемы. Замглавы правового отдела Трудовой инспекции Гедиминас Норейка отмечает: «Первые сигналы мы получили в прошлом году. Ну, а сейчас заметна настоящая тенденция — в Литве происходит торговля украинцами». По словам эксперта, большая часть жульнических договоров с украинцами на работу в Литве заключается через польские фирмы.

«Однако, в польских агентствах по трудоустройству утверждают, что подобными людьми они не занимаются. Речь идет о фиктивных договорах, на которых наживаются посредники», — утверждает Норейка. За минувшие январь и февраль в инспекцию обратились восемь украинцев, которых обманули с деньгами. В течение прошлого года поступило тридцать подобных жалоб. Твердых гарантий, что удастся отвоевать свои кровные, ни у кого нет — и нередко людям приходится возвращаться домой несолоно хлебавши. «Дома с ними бывает трудно связаться, а суды такие дела закрывают. На место обманутых приезжают другие, получается замкнутый круг», — отмечает специалист.