В ЕС согласились финансировать Северный поток-2

Компания-оператор Nord Stream 2 AG заключила соглашения о финансировании строительства газопровода через Евросоюз с несколькими европейскими компаниями.

Как сообщает пресс-служба Газпрома, на финансирование проекта согласились Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.

«Пять европейских компаний обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в 9,5 млрд евро. Вклад каждой из компаний составит до 950 млн евро.

Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется «Газпром», говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Северный поток-2 — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд куб. м в год.

Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.

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