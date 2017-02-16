В ЕС призвали немедленно прекратить блокаду Донбасса

В Европейском Союзе призвали немедленно прекратить блокаду железнодорожного сообщения на Донбассе, которая может привести к энергетическому кризису в Украине, в результате которого пострадают граждане по обе стороны линии соприкосновения. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает УНИАН.

«Блокада железнодорожного сообщения между районами под контролем правительства и теми, которые в настоящее время находятся за пределами его контроля, противоречит очень необходимому комплексному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольной территории. Те, кто отвечают за блокаду, должны прекратить свои действия, а власть должна решить эту проблему в первоочередном порядке», — говорится в комментарии безымянного «пресс-секретаря ЕC». В результате блокады эксплуатация крупных электростанций в ближайшее время может оказаться под угрозой. «Это может вызвать серьезный энергетический кризис в стране, что повлияет на граждан Украины по обе стороны линии соприкосновения», — предупредил спикер.

Как сообщало EADaily, 25 января украинские национал-экстремисты заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву территорий Луганской области. Блокаду они объяснили необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем. В сложившейся ситуации правительство Украины ввело «чрезвычайные меры» в энергетической системе Украины. Сегодня украинский «Оппозиционный блок» потребовал отменить чрезвычайное положение в энергетическом секторе, так как «кризисная ситуация в энергетике Украины создана искусственно». «Не желая применять закон в отношении преступников, устроивших блокаду, власть поставила под угрозу нормальную жизнь украинцев», — говорится в заявлении оппозиционной политсилы.