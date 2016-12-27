В Эрмитаже нашли потерянную во время войны скульптуру из Берлина

В Государственном Эрмитаже найдена древнеримская скульптура, которая потерялась в годы Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту EADaily сообщили в пресс-службе петербургского музея.

Потерянная в годы войны скульптура «Виктория Кальватоне» из Античного собрания Государственных музеев Берлина, которая до 1939 года находилась в Старом музее на Музейном острове в Берлине, была в ходе научных исследований снова обнаружена в России.

«Статуя Виктории при поступлении в Эрмитаж в 1946 году была внесена в инвентарь как французская скульптура XVII века. Долгие годы она находилась в специальном фонде музея, и совсем недавно появилась возможность исследовать и идентифицировать скульптуру. В результате работы с архивными материалами и на основании технико-технологической экспертизы российским специалистам удалось определить происхождение объекта в числе перемещенных культурных ценностей, поступивших из музеев Берлина», — рассказали в Государственном Эрмитаже.

Сейчас сотрудники российского музея договорились со своими немецкими коллегами о совместном исследовании Виктории Кальватоне. «Эрмитаж и германские музеи выработали хороший рецепт научного взаимодействия, в том числе и в деликатных сферах. Оно продолжается в конкретных исследовательских проектах и в проекте „Виктория Кальватоне“, в частности», — подчеркнул генеральный директор петербургского музея Михаил Пиотровский.

Впервые знаменитая скульптура была обнаружена в 1836 году на территории итальянской Ломбардии, на границе провинций Кремона и Мантуя. Археологи смогли извлечь из земли четыре части «Виктории»: торс, голову, правую руку и сферу с надписью. Вскоре после находки фрагменты скульптуры соединили в единую композицию. В декабре 1841 года скульптура была приобретена Королевским музеем Берлина. После Великой Отечественной войны, несмотря на задокументированные данные советских трофейных бригад, след скульптуры затерялся.

Позолоченная бронзовая скульптура «Виктория Кальватоне» является шедевром времен Римской империи, созданным на основе композиции и статуарных мотивов произведений более раннего времени.