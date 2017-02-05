В Донецке восстанавливают движение муниципального транспорта

Работа двух столичных маршрутов троллейбуса № 11 и 12, следующих в восточном направлении, возобновлена после устранения последствий обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает ДАН, ссылаясь на главного инженера коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» Антона Беремесенко.

«Маршрут № 11 и 12 возобновили работу. Восстановление поврежденных опор и проводов завершено», — сказал собеседник агентства.

Беремесенко добавил, что ограничение муниципального транспорта на севере Донецка снято. «Движение муниципального транспорта в Киевском районе осуществляется по маршрутам. Только трамвай № 1 еще сокращен до улицы Экономическая», — отметил главный инженер.

Напомним, что 2 февраля поздним вечером украинская армия открыла огонь из артиллерии калибра 152 мм и систем «Ураган» по Донецку. В ходе обстрелов в Калининском районе погибли двое мирных жителей, порядка 13 получили ранения. Эпицентр обстрела пришелся на район автостанции»Мотель», которая находится в районе транспортного кольца на выезде из столицы в сторону Макеевки. В результате были разрушены полностью две опоры, контактный провод и трос поперечных растяжек посечены осколками. В ремонте задействовались 15 рабочих и пять аварийных машин