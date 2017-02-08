В Донецке убит командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви)

Сегодня, 8 февраля, в 6:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали» полковник Михаил Толстых, известный как «Гиви». Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР

«Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса», — добавили в командовании. На месте теракта работает следственная группа. Подробности уточняются.