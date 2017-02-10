В Донецке простились с легендарным командиром «Гиви»

В Донецке проводили в последний путь командира батальона ополченцев «Сомали», полковника Михаила Толстых, известного по позывному «Гиви», который был убит утром 8 февраля.

«Героя Донецкой Народной Республики, полковника Михаила Толстых (…) весь мир запомнит как легендарного командира Гиви. Он так и останется в нашей памяти как непобедимый воин, истинный сын своего народа, защитник Донбасса», — передает «Донецкое агентство новостей» слова глав ДНР Александра Захарченко. «Гиви показал, что такое воинский дух, показал, что такое донбасский характер. Со своим небольшим отрядом он бил превосходившие силы карателей и всегда наносил им тяжелые поражения в каждом бою», — подчеркнул он.

В свою очередь председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин отметил, что гибель Толстых стала трагедией для всей республики. Церемония прощания с командиром «Сомали» прошла в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.

Как сообщало EADaily, Михаил Толстых был убит утром 8 февраля выстрелом реактивного огнемета «Шмель» в собственном кабинете. На следующий день замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что следователи ДНР вышли на след убийц.