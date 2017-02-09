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В Донецке пропал без вести российский ЛГБТ-активист

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В Донецке пропал без вести российский ЛГБТ-активист | Русская весна

На территории ДНР пропал российский ЛГБТ-активист, бывший участник скандальной арт-группы «Война» Олег Васильев, известный как Мария Штерн или Серое-Фиолетовое.

Об этом сообщил его друг Алек Эпштейн.

Как сообщил Эпштейн, Васильев прибыл в ДНР вместе со своей спутницей 31 января. Он благополучно миновал все КПП и добрался до Донецка.

«Помощница главы Народного Совета ДНР утверждает, что, проверив это в МГБ и в МВД ДНР, ни там, ни там их нет. Никаких сведений о них у нас нет уже пять суток, молчать об этом дальше мне кажется совершенно бессмысленным», — написал Эпштейн на своей странице в соцсети.

Васильев собирался провести в Донецке пацифистскую акцию под эгидой ЛГБТ-движения. Вместе с ним отправилась 27-летняя активистка Виктория Мирошниченко.

Олег Васильев — российский оппозиционный активист, бывший участник арт-группы «Война». Он участвовал в скандальной акции «Памяти декабристов», в ходе которой Васильев был символически подвешен в торговом зале продуктового гипермаркета. Об этой акции в одном из своих выступлений упомянул президент РФ Владимир Путин, назвав Васильева подвешенным «чучелом еврея».

В августе 2014 года миграционная служба Финляндии предоставила Васильеву политическое убежище.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486576160

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