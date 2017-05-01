Украина 

В Донецке пройдёт концерт-реквием в память погибших в Одесской трагедии (ВИДЕО)

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В Донецке пройдёт концерт-реквием в память погибших в Одесской трагедии (ВИДЕО) | Русская весна

Концерт-реквием, посвященный третьей годовщине одесской трагедии, состоится в Донецке 2 мая.

Мероприятие организовали одесситы-политэмигранты при поддержке общественного движения «Свободный Донбасс».

«Ровно три года назад, 2 мая, в Одессе украинские нацисты заживо сожгли 48 человек. Это наша общая боль и общая трагедия. Призываем всех неравнодушных граждан прийти и отдать дань памяти погибшим в Доме профсоюзов», — говорится в сообщении.

В концерте примут участие официальные лица, одесситы-участники тех событий. Концерт-реквием проходит при поддержке симфонического оркестра Донецкой филармонии. В финале мероприятия будет произведен запуск траурных черных шаров.

Также участники акции возложат цветы к «Стенду памяти» погибшим в Доме Профсоюзов.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493631111

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