В Донецке пройдёт концерт-реквием в память погибших в Одесской трагедии (ВИДЕО)

Мероприятие организовали одесситы-политэмигранты при поддержке общественного движения «Свободный Донбасс».

«Ровно три года назад, 2 мая, в Одессе украинские нацисты заживо сожгли 48 человек. Это наша общая боль и общая трагедия. Призываем всех неравнодушных граждан прийти и отдать дань памяти погибшим в Доме профсоюзов», — говорится в сообщении.

В концерте примут участие официальные лица, одесситы-участники тех событий. Концерт-реквием проходит при поддержке симфонического оркестра Донецкой филармонии. В финале мероприятия будет произведен запуск траурных черных шаров.

Также участники акции возложат цветы к «Стенду памяти» погибшим в Доме Профсоюзов.

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