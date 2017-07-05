В Донбассе пропал британец, собиравшийся воевать за Украину

Пропавшего подданного Великобритании, по имеющимся данным, прибывшего в начале мая на Украину, чтобы присоединиться к подразделениям ВСУ, ищут в Донбассе, сообщили во вторник РИА Новости в МВД Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил о готовности покупать информацию о ВСУ и другие разведданные. Для этих целей ведомство создало «горячую линию».

«Третьего июля на „горячую линию“ МВД ЛНР независимо друг от друга позвонили сотрудники Северодонецкого, Попаснянского и Новоайдарского отделов „нацполиции“. По информации звонивших, личный состав так называемой „ГУНП Украины в Луганской области“ и территориальные органы получили ориентировку на розыск гражданина Великобритании Вуда Колина Роберта Марка, 1962 года рождения», — рассказали агентству в центре взаимодействия с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

По данным звонивших, найти иностранца просит полиция Соединённого Королевства.

«По имеющейся информации, гражданин Вуд прибыл в начале мая в Киев, а 5 мая 2017 года — в Одессу с целью присоединения к одному из подразделений ВСУ для участия в карательной операции в Донбассе», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что пропал разыскиваемый вскоре после прибытия в зону боевых действий.

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