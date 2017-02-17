В ДНР за неделю от обстрелов ВСУ погибли девять человек

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате обстрелов территории республики со стороны украинских силовиков за неделю погибли девять человек, включая одного мирного жителя и восьмерых ополченцев.

По его данным, также два ополченца ДНР получили ранения. Басурин сообщил, что в районе села Опытное под Авдеевкой взорвался боекомплект мин на складе ВСУ, в результате погибли пять украинских силовиков, еще семь получили ранения.

Как сообщало EADaily, СК России назвал новые имена ответственных за обстрелы Донбасса украинских командиров, включая обстрелы с 7 по 15 февраля.