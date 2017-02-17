Проишествия 

В ДНР за неделю от обстрелов ВСУ погибли девять человек

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Эдуард Басурин. Фото: rtr-vesti.ru

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате обстрелов территории республики со стороны украинских силовиков за неделю погибли девять человек, включая одного мирного жителя и восьмерых ополченцев.

По его данным, также два ополченца ДНР получили ранения. Басурин сообщил, что в районе села Опытное под Авдеевкой взорвался боекомплект мин на складе ВСУ, в результате погибли пять украинских силовиков, еще семь получили ранения.

Как сообщало EADaily, СК России назвал новые имена ответственных за обстрелы Донбасса украинских командиров, включая обстрелы с 7 по 15 февраля.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/17/v-dnr-za-nedelyu-ot-obstrelov-vsu-pogibli-devyat-chelovek

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