В ДНР вышли на след причастных к убийству Гиви

Власти Донецкой Народной Республики вышли на след предполагаемых убийц командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Толстых погиб 8 февраля в пригороде Донецка. В ДНР это покушение назвали «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса». Следствие рассматривает несколько версий, в том числе выстрел из огнемета «Шмель» и взрыв бомбы.

«Мы уже вышли на след преступников и ответственно заявляем, что каждый из них понесет заслуженное наказание», — сказал Басурин журналистам.

Он также отметил, что заявление о причастности к убийству Толстых его подчиненных, появившееся в СМИ от имени якобы ополченца из батальона «Сомали» Игоря Мыльцева, — очередной «вброс» со стороны украинских спецслужб.

«Нами сейчас уже доказано, что страница Мыльцева, якобы военнослужащего батальона „Сомали“, была давно взломана украинской службой безопасности…

Но самое важное из всего этого то, что именно СБУ сделало вброс данной информации, чтобы подло отвести от себя подозрение в причастности к террористическому акту», — добавил Басурин.

Ранее представители батальона «Сомали» заявили, что в их списках никогда не числился боец по имени Игорь Мыльцев, а в правоохранительных органах республики опровергли причастность ополченцев к гибели Гиви.

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