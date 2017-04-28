В ДНР возбудили уголовное дело против командира ВСУ, причастного к обстрелам Докучаевска

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Гаразы, который командовал обстрелами Докучаевска и его пригорода в период с 3 по 20 февраля 2017 года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Республики.

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами „а“, „в“ части два статьи 229 Уголовного Кодекса ДНР в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Гаразы», — отметили в пресс-службе.

Генпрокуратурой установлено, что украинский командир в период с 3 по 20 февраля 2017 года отдавал военнослужащим возглавляемого им подразделения приказы об артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения калибра не менее 122 мм. В результате этих обстрелов в Докучаевске и прилегающему к нему поселке Ясное было повреждено более 34 объектов инфраструктуры.

Читайте также: «Правый сектор» остановил раскраску Арки Дружбы народов в Киеве в цвета ЛГБТ (ФОТО, ВИДЕО)