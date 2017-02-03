Проишествия 

В ДНР сообщили о потерях за неделю обстрелов ВСУ

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За последнюю неделю украинские силовики обстреляли территорию ДНР 14 500 раз, погибли 18 ополченцев и 6 мирных жителей. Об этом сегодня, 3 февраля, заявил представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Еще 34 мирных жителя получили ранения. Кроме того, ранены были 26 ополченцев. Причем огонь велся с применением РСЗО «Ураган» и «Град», артиллерии, танков и минометов. Разрушено 188 домов и социальных объектов.

По его словам, с 29 января ВСУ предприняли 10 атак, потери Украины он оценил в 230 убитых силовиков.

Как сообщало EADaily, украинские силовики с 29 января значительно обострили ситуацию на Донбассе, в том числе усилив обстрелы жилых кварталов и позиций ополченцев. Особенно жестокий обстрел произошел накануне вечером: арторудия открыли огонь по всей территории Донецка, погибло 2 человека, 13 были ранены. В связи с гибелью мирных жителей в Донецке в СК России возбудили уголовное дело.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/03/v-dnr-soobshchili-o-poteryah-za-nedelyu-obstrelov-vsu

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