Проишествия 

В ДНР сообщили о погибших и раненых с начала 2017 года

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Последствия обстрела в Донецке. Фото: rian.com.ua

Представитель аппарата омбудсмена Донецкой народной республики заявил, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 42 человека, еще 94, включая четверых детей, получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщало EADaily, сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ подтвердила ответственность Киева за обострение ситуации в Донбассе. По его словам, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков гибнет мирное население, разрушаются объекты инфраструктуры, люди в морозы остаются без горячей воды, света и тепла. «Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — сказал Лавров.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/10/v-dnr-soobshchili-o-pogibshih-i-ranenyh-s-nachala-2017-goda

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