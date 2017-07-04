В ДНР разработан проект независимой от Украины системы водоснабжения Республики (ФОТО)

Студенты и ученые Донбасской национальной академии строительства и архитектуры представили сегодня Главе ДНР Александру Захарченко план альтернативного водоснабжения на случай прекращения поставок воды со стороны украинских властей.

Об этом сегодня журналистам рассказал сам руководитель Республики.

«Мы обязаны быть готовы к ситуации, которая сейчас сложилась в ЛНР, когда украинская власть отключает воду. Чтобы этого не произошло, здесь мы должны иметь альтернативные источники получения воды. Поэтому разрабатываем эту систему», — пояснил Глава Республики.

План альтернативного водоснабжения был представлен главе государства в лаборатории гидравлики и насосов учебного заведения. Известно, что проект предусматривает замещение вод бассейна реки Северский Донец шахтными, подземными, дождевыми и талыми водами.

«Разработка очень понравилась. Это животрепещущая тема в Республике — вода. Потому что у нас действует блокада, и источник питьевой воды находится не под нашим контролем», — подчеркнул лидер Республики.

С начала вооруженного конфликта водоснабжение Донбасса является одной из наиболее острых гуманитарных проблем региона. Водонапорный канал Северский Донец — Донбасс является единственным источником питьевой воды для жителей ДНР.

Канал регулярно попадал под обстрелы со стороны украинской армии. Страдала коммунальная инфраструктура. В последнее время наиболее часто под огонь ВСУ попадают такие объекты, как Донецкая фильтровальная станция и насосная станция Южнодонбасского водовода. В результате без воды рискуют остаться жители по обе стороны линии соприкосновения.

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