В ДНР показали сбитый дрон ВСУ, который использовался при обстреле Донецка (ФОТО)
Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат, который использовался для корректировки минометного огня в районе поселка Пески на северо-западной окраине Донецка.
Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
«Важно отметить, что корректировка артиллерийского огня ВСУ ведется с использованием беспилотных летательных аппаратов. Один из таких был сбит нашими военнослужащими вчера в районе поселка Пески во время минометного обстрела с позиций 57 отдельной мотопехотной бригады в 16 часов.
Примечательно, что сразу после уничтожения БПЛА обстрел прекратился», — сказал замкомандующего.
Напомним, что согласно пункту 7 Минского меморандума от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км, за исключением беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Несмотря на это, ВСУ регулярно задействуют беспилотники, чаще всего с целью воздушной разведки местности, корректировки огня.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510486091