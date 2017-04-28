В ДНР не выносятся заочные обвинительные приговоры, — разъяснение Верховного Суда Республики

В редакцию «Русской Весны» поступило заявление пресс-службы Секретариата Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики, в котором содержится важное уточнение относительно судебного рассмотрения дела сотрудника МВД Украины Владимира Карася.

Напомним, в конце 2016 года Буденновский межрайонный суд Донецка признал Карася виновным в пытках и избиениях и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В середине апреля 2017 года на сайте Верховного Суда ДНР появилось важное уточнение, касающееся самого хода судебного процесса и его освещения в СМИ.

Пресс-служба Секретариата Председателя Верховного Суда ДНР подчеркивает, что в практике судов Донецкой Народной Республики заочное осуждение не применялось и не применяется. В связи с этим информация о том, что приговор Карасю В. В. якобы был вынесен заочно, не соответствует действительности.

«Законодательство ДНР не предусматривает возможности производства заочного расследования (то есть производства дознания или предварительного следствия в отсутствие обвиняемого и последующее направление такого дела в суд).

Тем более суды не могут рассматривать уголовные дела подобного рода. Подобная нелегитимная (противоречащая основным положениям теории права, конституции Украины, её международным обязательствам) практика применяется только на Украине и только с целью применения политических репрессий, маскирующихся под уголовные дела», — говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда ДНР.

В ведомстве подчеркнули, что Донецкая Народная Республика придерживается основных конституционных положений о равенстве граждан перед законом и судом и праве каждого на справедливый суд.

«Уголовно-процессуальное законодательство Украины предусматривает возможность предварительного следствия, привлечения лица к уголовной ответственности без соблюдения элементарного права знать, в чём он обвиняется, и защищаться от предъявленных обвинений, а также проведение судебных заседаний по таким делам без обеспечения элементарных принципов уголовного судопроизводства, как устность, гласность, состязательность, больше напоминая мрачной памяти средневековую инквизицию.

Уголовно-процессуальное законодательство Донецкой Народной Республики требует от следователя и прокурора обязательного соблюдения прав всех участников уголовного судопроизводства, в том числе и права давать объяснения по сути представленного обвинения. Если местонахождение обвиняемого не установлено и он не может быть допрошен, то и уголовное дело не может быть направлено в суд.

Судебные заседания по делу Карася В.В. проводились как в его присутствии, так и в присутствии его защитников, а также потерпевших.

Как предварительное, так и судебное следствие были произведены в максимально полном объёме: допрошены потерпевшие, свидетели, назначены и проведены необходимые судебные экспертизы.

Осужденный, как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании, пользовался услугами двух защитников. Он мог реализовывать все права, предоставленные ему законом: знать, в чём он обвиняется, представлять доказательства, заявлять ходатайства и другие.

После вынесения приговора осужденный Карась В.В. совершенно законным порядком воспользовался правом на его обжалование. 1 декабря 2016 года он направил кассационную жалобу в Верховный Суд Донецкой Народной Республики.

Его защитники тоже направили кассационные жалобы в Верховный Суд, воспользовавшись правами, которые предоставляются законодательством ДНР. Также подсудимым 10 января 2017 года были поданы замечания на протокол судебного заседания.

В настоящее время кассационные жалобы осужденного и его защитников находятся в стадии рассмотрения. Приговор считается не вступившим в законную силу», — сообщили в Верховном Суде ДНР.

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