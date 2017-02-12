В ДНР названы имена командиров ВСУ, руководивших обстрелом Донецка

Оперативное командование ДНР раскрыло данные офицеров украинской армии, руководивших обстрелами жилых районов Донецка с 30 января по пятое февраля. Соответствующие материалы поступили сегодня в редакцию Донецкого агентства новостей.

Как сообщает ДАН, досье содержит информацию о командире 72 отдельной механизированной бригады ВСУ полковнике Андрее Соколове и его подчиненном — заместителе командира этой же бригады Александре Самарском.

Командованием было установлено, что с 30 января по 5 февраля именно Соколов отдавал приказы вести огонь из артиллерии калибром 122 и 152 мм по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и других районам столицы ДНР. Отмечается, что Самарский активно помогал своему командиру. В результате чего под огнем украинских военных за это время погибли шесть мирных жителей и 34 получили ранения.

Огонь велся из оккупированной украинскими военными Авдеевки (к северу от Донецка).

Действия украинских офицеров могут быть квалифицированы, в частности, как планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, геноцид и насилие над населением в районе военных действий, отмечается в тексте.