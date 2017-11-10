В ДНР назвали пятерых офицеров ВСУ, ответственных за обстрел 5 ноября

Военное командование ДНР составило список украинских командиров, ответственных за обстрел жилых кварталов Донецка вечером 5 ноября. Как передает ДАН, фамилии офицеров ВСУ, отдавших преступные приказы, перечислил на брифинге 10 ноября замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Нам стали известны фамилии лиц, принимавших решения по массированным обстрелам Донецка 5 ноября, — сказал он. — В частности, приказы на открытие огня по столице ДНР отдавали: командующий «АТО» генерал-лейтенант Забродский; командир 25 отдельной воздушно-десантной бригады Зинченко; командир 25 отдельного мотопехотного батальона «Киевская Русь» 54 отдельной механизированной бригады Лавров; командир 42 отдельного мотопехотного батальона «Рух опору» 57 отдельной мотопехотной бригады Степанов; командир первого гаубичного дивизиона 55 отдельной артбригады, личные данные которого уточняются.

Как ранее передавало EADaily, вечером 5 ноября обстановка в Донецке и в его окрестностях резко обострилась: армия Украины нанесла массированные удары из тяжелой артиллерии, в том числе реактивной, по Киевскому району столицы и ее северному пригороду. В результате обстрелов в этом районе были ранены два мирных жителя, отмечены значительные повреждения жилого фонда. Генеральная прокуратура ДНР по факту обстрела возбудила уголовное дело о террористическом акте.

Между тем обстрелы продолжаются. По данным донецкого агентства подразделения ВСУ сегодня днем обстреляли окраины самого Донецка, окрестности Ясиноватой и юг ДНР.

«С 11:30 до 14:30 ВСУ вели обстрелы территории донецкого аэропорта и его окрестностей, поселков Октябрьский на севере и Трудовские на западе города, Докучаевска, населенных пунктов Спартак, Лозовое, Жабичево, Яковлевка, сел Октябрь и Сосновское», — заявил представитель военного командования.

По его данным, огонь велся из арторудий калибра 122 мм и минометов.