В ДНР две версии убийства Гиви: «Шмель» или взрывное устройство

Следственные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сейчас рассматривают две версии убийства командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как «Гиви». Об этом, как сообщает Донецкое агентство новостей, рассказали в оперативном командовании ДНР.

Ранее говорилось, что «Гиви» могли убить выстрелом в здание из реактивного пехотного огнемета «Шмель», а сейчас не исключают возможности и применения взрывного устройства. «Следователям уже удалось доказать причастность к убийству ряда лиц, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами. Мы не раскрываем их имена в интересах следствия и уверены, что те, кто планировал это убийство, еще пожалеют об этом», — подчеркнули в командовании.

Глава оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что «попытка интерпретировать эту трагедию не как террористический акт украинских спецслужб — выгодна только украинской стороне», сообщает РИА Новости.

Басурин отметил, что «даже при прямых доказательствах обстрела Донецка из РСЗО „Ураган“ и подтверждении данного факта представителями миссии ОБСЕ, осветила (Украина) информацию совсем в другом свете».

EADaily уже сообщало, что накануне в Донецке проводили в последний путь полковника Михаила Толстых, убитого 8 февраля. К зданию Донбасс Оперы, где проходило прощание, с самого утра выстроилась огромная очередь. По официальной информации, проститься с Гиви пришло более 50 тысяч жителей Донбасса.

«Героя Донецкой Народной Республики, полковника Михаила Толстых (…) весь мир запомнит как легендарного командира Гиви. Он так и останется в нашей памяти как непобедимый воин, истинный сын своего народа, защитник Донбасса», — передает Донецкое агентство новостей слова глав ДНР Александра Захарченко.