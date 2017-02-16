Украина 

В Днепропетровске вместо валентинок военные раздавали повестки (ФОТО, ВИДЕО)

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В Днепропетровске вместо валентинок военные раздавали повестки (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Оригинальные поздравления получили в день Святого Валентина жители Днепропетровска.

Вместо «валентинок» военные в центре города, на Европейской площади раздавали им приглашения в нацгвардию, стилизованные под повестки.

«От имени всего личного состава воинской части 3054 национальной гвардии Украины, поздравляю жителей города с праздником всех влюблённых. Желаем всем мирного неба и единства в Украине. Также приглашаем всех на военную службу по контракту. Слава Украине!», — поздравила всех днепропетровцев организатор мероприятия Оксана Бочарова.

В Днепропетровске вместо валентинок военные раздавали повестки (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Днепропетровске вместо валентинок военные раздавали повестки (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Днепропетровске вместо валентинок военные раздавали повестки (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Днепропетровске вместо валентинок военные раздавали повестки (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Днепропетровске вместо валентинок военные раздавали повестки (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Днепропетровске вместо валентинок военные раздавали повестки (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Днепропетровске вместо валентинок военные раздавали повестки (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487191799

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