В Днепропетровске вместо валентинок военные раздавали повестки (ФОТО, ВИДЕО)

Оригинальные поздравления получили в день Святого Валентина жители Днепропетровска.

Вместо «валентинок» военные в центре города, на Европейской площади раздавали им приглашения в нацгвардию, стилизованные под повестки.

«От имени всего личного состава воинской части 3054 национальной гвардии Украины, поздравляю жителей города с праздником всех влюблённых. Желаем всем мирного неба и единства в Украине. Также приглашаем всех на военную службу по контракту. Слава Украине!», — поздравила всех днепропетровцев организатор мероприятия Оксана Бочарова.