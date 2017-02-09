Украина 

В Днепропетровске угнали и сожгли джип «волонтерки АТО» (ФОТО, ВИДЕО)

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В Днепропетровске угнали и сожгли джип «волонтерки АТО» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Внедорожник «волонтерки АТО» Алины Карташевой, который был угнан накануне в Днепропетровске, сегодня нашли сожжённым дотла.

О том, что полностью выгоревший на одной из улиц города автомобиль — тот самый Jeep Cherokee, принадлежавший Карташевой, правоохранителям удалось узнать лишь по уцелевшему номерному знаку

Примечательно, что ранее мэр города Борис Филатов лично просил угонщиков вернуть автомобиль «волонтерке», однако машина, прошедшая «все горячие точки АТО» (как хвалилась ее хозяйка), пала жертвой разгула преступности в «европейской Украине».

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В Днепропетровске угнали и сожгли джип «волонтерки АТО» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Днепропетровске угнали и сожгли джип «волонтерки АТО» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Днепропетровске угнали и сожгли джип «волонтерки АТО» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486642155

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