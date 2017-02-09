В Днепропетровске угнали и сожгли джип «волонтерки АТО» (ФОТО, ВИДЕО)

Внедорожник «волонтерки АТО» Алины Карташевой, который был угнан накануне в Днепропетровске, сегодня нашли сожжённым дотла.

О том, что полностью выгоревший на одной из улиц города автомобиль — тот самый Jeep Cherokee, принадлежавший Карташевой, правоохранителям удалось узнать лишь по уцелевшему номерному знаку

Примечательно, что ранее мэр города Борис Филатов лично просил угонщиков вернуть автомобиль «волонтерке», однако машина, прошедшая «все горячие точки АТО» (как хвалилась ее хозяйка), пала жертвой разгула преступности в «европейской Украине».

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