В Днепропетровске самоубийца подорвал себя в кафе гранатой (ФОТО)
В понедельник утром, 13 февраля, в Самарском районе Днепропетровска произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб 43-летний мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.
Сообщение о происшествии поступило к правоохранителям около 11:00 утра, на место отправилась полиция и взрывотехники.
Силовики обследовали место взрыва. По предварительной информации, мужчина на выходе из кафе по улице Молодогвардейской выдернул чеку гранаты и взорвал себя.
Эксперты-взрывотехники утверждают, что взорвалась граната Ф-1. Никто из посетителей и работников кафе не пострадал.
По словам свидетелей, мужчина зашел в кафе, заказал кофе, выпил и ушел. Затем на выходе из заведения прогремел взрыв. Человек, который погиб, был 43-летним местным жителем.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486998255