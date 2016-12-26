В деле о крушении Ту-154 появились запись видеорегистратора и очевидцы

Российские спецслужбы не располагают данными о возможном теракте на борту потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Пока в деле фигурируют четыре основные версии. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ЦОС ФСБ РФ заявляют, что признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено. «Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», — отметили в ФСБ.

«По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора. С ними работают члены следственной группы», — добавили в ведомстве.

Самолет прибыл в Сочи из аэропорта Чкаловский (Московская область) в 03:43 мск для дозаправки, которая изначально планировалась в Моздоке, но была перенесена в Сочи из-за сложных погодных условий. На борту самолета находились 84 пассажира и 8 членов экипажа, преимущественно военнослужащие Минобороны России, багаж пассажиров и 150 кг груза — продукты питания и медикаменты. «Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств указанным воздушным судном не перевозилось», — добавили в ФСБ.

«По прибытии в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану сотрудниками пограничной службы ФСБ России и военнослужащими Минобороны. Во время дозаправки к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались два человека — сотрудник пограничной службы ФСБ и сотрудник таможни города Сочи. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер», — отметили в ФСБ.

Установлено, что взлетная скорость Ту-154 составляла 345 км/ч, что является штатной взлетной скоростью для судов данного типа. Уже обнаружено место падения воздушного судна — оно находилось на расстоянии 1,5 км в акватории Черного моря на траверзе Хосты. К 11:00 мск 26 декабря в поисковой операции задействованы 43 морских судна с необходимым оборудованием, 182 водолаза и 3,5 тыс. человек для обследования береговой линии, а также глубоководные аппараты.

Военно-следственным отделом СК РФ по Сочинскому гарнизону по факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»). По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина расследование ведет центральный аппарат СК.