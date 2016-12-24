Проишествия 

В Дебальцево от обстрелов пострадали школа и храм

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Фото: gorlovka-eparhia.com.ua

В Дебальцево во время артиллерийского обстрела пострадал Александро-Невский храм. Об этом сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

В пресс-службе заявили, что инцидент произошел днем 23 декабря. «По городу Дебальцево со стороны линии фронта было выпущено, по предварительным данным, 10 снарядов. Один из них попал на территорию Александро-Невского храма», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «была использована артиллерия калибра не менее 150 миллиметров, что запрещено минскими соглашениями».

В результате сильно пострадало здание воскресной школы храма, в нем полностью разрушена одна стена и повреждены остальные. Детей в этот момент в помещении не было. «В самом храме выбиты окна, осколками посечен фасад и пробита металлическая дверь. Также поврежден новый купол, стоящий на земле», — сообщила пресс-служба епархии.

От обстрела в городе пострадали школа № 3, детский сад и жилые дома. Данных о раненых или погибших нет.

18 и 19 декабря Вооруженные силы Украины начали активные боевые действия в районе Дебальцево. По словам представителей Луганской народной республики, украинские силовики при попытке наступления потеряли 40 человек.

ВСУ и ополченцы самопровозглашенных республик Донбасса регулярно нарушают соглашение о разведении сторон. Эти договоренности в сентябре 2014 года подписала Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/24/v-debalcevo-ot-obstrelov-postradali-shkola-i-hram

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