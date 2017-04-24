В дагестанской школе прогремел взрыв, есть жертвы

При взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе Дагестана погиб ученик восьмого класса, всего пострадали одиннадцать детей, заявили в МВД республики.

Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в приемном покое Цумадинской центральной районной больницы.

Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием.

«Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв», — рассказал директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.

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