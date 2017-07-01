В чём наивен Захар, которого я имел смелость оспорить

В одной академической статье трехлетней давности, на которую сейчас нет смысла делать прямую ссылку, мне доводилось более или менее отчётливо ставить вопрос о сопряжении в политике социального и национального вопросов, близость которых была продемонстрирована событиями на майдане. И всё же, если вычленять «политическое» в чистом виде, нельзя не ограничиться его этнонациональной подоплёкой и, в рамках этой предметной основы, макросоциологическими отношениями элит с массами.

Элиты связаны конкретными формами их легитимации — добровольно принятыми на себя обязательствами перед обществом. Поэтому команда Путина не может резко поменять механизмы распределения, составляющие организационную основу социальной подсистемы. Скажем, Путин не может походя отказаться от обязательств, данных им предпринимательским группам относительно налоговой политики. Отсюда, с этого пункта с необходимостью начнётся политическое размежевание его нынешней команды и той партии, которая будет готова существенно поменять этот механизм в сторону так называемой «прогрессивной шкалы налогообложения». Это, конечно, не весь объём организационных принципов, которые сопроводят неизбежную смену элит, но наиболее существенный.





И вот ещё что очень важно. Чтобы перейти к подобной качественно иной системе, нужна не революция, а трансформации, основанные на лоббировании интересов части населения, ущемлённой несправедливым распределением, и продвижение во власть иных политических элит, готовых и способных провести реформы и оптимизировать распределительные механизмы, не подрывая существенно экономические мотивации предпринимательских сообществ. Даже Прилепин понимает, что и среди купцов с фабрикантами могут быть настоящие аристократы, люди, которые приносят несомненную пользу обществу, и не хочет с ними ссориться. Почему же с ними должен непременно рассориться нынешний президент? И самое главное, Путин экономически поддерживает сейчас Донбасс. Как назвать поведение того, кто дерзнёт в подобной ситуации повреждать протянутую к нему руку помощи? Вот, собственно, что меня крайне смущает в радикальной демонстративности талантливого писателя и общественного деятеля.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110491/19314/-