В черную дыру банка ВТБ уходит денег больше, чем на медицину и образование!





Второй по величине российский банк – ВТБ – дышит на ладан. В III квартале он получил от Минфина и ЦБ помощь в 296 млрд. руб., но толку мало. В общей сложности группа ВТБ должна 907 миллиардов рублей – это больше, чем все остальные банки РФ вместе взятые. Проблемы начались из-за того, что бизнес-модель ВТБ, основанная на получении дешевых кредитов на Западе, себя исчерпала. (Из новостей)

Мы хорошо помним, что глава ВТБ Андрей Костин, уважаемый человек с тремя подбородками, получает сенсационно высокую белую зарплату в 3 млн. рублей в день.

При этом банковская группа ВТБ еще недавно отчитывалась об астрономических прибылях – на фоне их всеобщего снижения.

Но как оказалось, прибыли эти были нечистыми – потому что брались из воздуха, были огромным спекулятивным пузырем, который лопнул с треском при первом уколе санкций.

При этом финансовые вливания из российского бюджета и внебюджетных фондов в группу ВТБ превышают бюджетные расходы на здравоохранение и образование вместе взятые!

И конца-края этим сумасшедшим и губительным для всей экономики РФ затрат на спасение второго банка страны не видать. А количество неликвидных проектов в портфелях банка со временем будет только расти.

Какие отсюда можно сделать выводы?

Во-первых, системный кризис во втором по размерам банке страны грозит серьезными проблемами все стране и крупнейшим контрагентам, завязанным на этот банк.

Во-вторых, резервы РФ, из которых покрываются пока огромные убытки частных и государственных банков, не вечны. Денег там при подобной политике хватит на несколько месяцев.

В третьих, если резервные деньги закончатся, придется допускать дефолт или начинать печатать новые деньги, ничем не обеспеченные. Если последнее произойдет, начнется стремительный разгон инфляции рубля, который, очевидно, усугубит и без того сложную экономическую обстановку в стране.

С учетом предвыборного года правительство будет тянуть стабильную умерено-негативную обстановку до перевыборов Путина. А после придет время очень жестких и неприятных решений, которые сильно ухудшат положение всех граждан и большинства организаций в стране – вплоть до замораживания средств физических и юридических лиц на счетах российских банков.

Вполне возможно, что именно с угрозой надвигающейся финансовой катастрофы и связан резко возросший сейчас объем выводимых из российской юрисдикции средств.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108265/21306/-