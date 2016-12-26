В Черкассах с боями требуют отставки нового главы полиции

Протест перерос в стычки возле здания Нацполиции области.

Против назначения Валерия Лютого выступили активисты Азова, Самообороны, Белого молота и Свободы. С утра 26 декабря митинг возле здания ГУ Нацполиции в Черкасской области перерос в стычки и драки.

Акция против назначения начальником управления Валерия Лютого анонсировалась еще вчера вечером. Митинг должен был стать ответом на представление Лютого, которое состоялось в субботу.

Под здание управления полиции принесли елку и шины. Лютый вышел к активистам и попросил не нарушать порядок, после чего отправился обратно в помещение полиции. В это время в его сторону из рядов митингующих полетел предмет, похожий на кусок палки.

В следующие несколько минут произошла потасовка. Митингующие, среди которых депутаты областного совета, требовали впустить их в помещение полиции. Правоохранители, которые выстроились на входе, не пускали.

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По материалам: http://news-front.info/2016/12/26/v-cherkassax-s-boyami-trebuyut-otstavki-novogo-glavy-policii/