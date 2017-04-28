Украина 

В Черкассах работники «Черкассыоблэнерго» требовали зарплату

0 коментариев

28 апреля в Черкассах прошел митинг работников ПАО «Черкассыоблэнерго».

В руках они держат плакаты и требуют выплаты зарплаты.

Согласно сообщению, в акции принимают участие более 100 человек. Люди требуют погашения задолженности по заработной плате и увольнения руководителя предприятия Светланы Кузьминской, которую подозревают в хищении средств.

Весь трудовой коллектив против предыдущего руководителя. Ибо, по их словам, женщина загнала предприятие в миллионные долги. Больше трех месяцев работникам не выплачивают зарплату.

Метки по теме: митинг; Новости; новости Украины; Полтава; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/04/28/v-cherkassah-rabotniki-cherkassyoblenergo-trebovali-zarplatu/

Другие новости:

b2q75z_1487190242

Захарченко призвал Запад надавить на Порошенко для отвода вооружений

0
x0w2h3_1462315687

Распад Украины начнется с юга. Сергей Аксенов

0
89ym53_1459410542

Сеть взрывает видео: Саакашвили заговорил на неизвестном языке (ВИДЕО)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *