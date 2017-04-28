В Черкассах работники «Черкассыоблэнерго» требовали зарплату

28 апреля в Черкассах прошел митинг работников ПАО «Черкассыоблэнерго».

В руках они держат плакаты и требуют выплаты зарплаты.

Согласно сообщению, в акции принимают участие более 100 человек. Люди требуют погашения задолженности по заработной плате и увольнения руководителя предприятия Светланы Кузьминской, которую подозревают в хищении средств.

Весь трудовой коллектив против предыдущего руководителя. Ибо, по их словам, женщина загнала предприятие в миллионные долги. Больше трех месяцев работникам не выплачивают зарплату.

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По материалам: https://news-front.info/2017/04/28/v-cherkassah-rabotniki-cherkassyoblenergo-trebovali-zarplatu/