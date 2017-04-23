Проишествия 

В Челябинской области обрушилась золтодобывающая шахта, погибли двое

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Фото: prikazes18.weebly.com

Двое рабочих, по предварительным данным, погибли при обрушении на золотодобывающей шахте в Челябинской области. Об этом в воскресенье 23 апреля сообщает RT, со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета по региону.

«По предварительным данным, смертельные травмы получены рабочими при обвале породы в шахте. В лечебное учреждение доставлен один из рабочих, также находившийся в шахте. Возбуждено уголовное дело по статье Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек», — говорится в сообщении СК.

Ранее в МЧС сообщили, что на золотодобывающей шахте под Челябинском произошёл обвал.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/23/v-chelyabinskoy-oblasti-obrushilas-zoltodobyvayushchaya-shahta-pogibli-dvoe

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