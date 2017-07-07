В центре столицы Башкирии произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие

В ночь на сегодня, 7 июля, в центре Уфы произошла драка со стрельбой, в которой пострадали два человека.

Удалось выяснить личности пострадавших, ими оказались два молодых человека 1995 и 1984 года рождения, у первого зафиксированы ранения в руку, грудь и голову, у второго травмы груди и руки.

Сотрудниками полиции на месте обнаружены 12 гильз, предположительно от травматического оружия.

Драка была записана камерой наблюдения, установленной в Уфе на перекрёстке улиц Ленина и Октябрьской Революции. На записи видно, как одного из пострадавших избивают по меньшей мере десять человек, бьют в основном ногами, но один из них орудует битой. Нападавшие, которых было около 10 человек, успели скрыться примерно за минуту до приезда первого наряда Росгвардии.

Пострадавших увезли в 21 больницу Уфы, однако позже стало известно, что больные сбежали из приемного покоя. По словам врачей, у них были травмы мягких тканей, похожие на следы от пуль травматического пистолета. Когда медики стали оформлять документы, они вышли покурить и исчезли, пишет 360tv.ru.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.