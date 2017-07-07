Проишествия 

В центре Луганска прогремел взрыв, погибла женщина, еще пятеро ранены

0 коментариев

Памятник Ленину на площади Героев ВОВ в Луганске. Фото: W.shukach.com

В центре Луганска недалеко от площади Героев ВОВ погремел взрыв. В результате погибла военнослужащая Народной милиции ЛНР, еще пять человек ранены. Об этом сообщает ЛИЦ, ссылаясь на представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.

«В 15.30 был совершен террористический акт недалеко от Дома правительства в Луганске», — сказал он.

«В результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, пять человек пострадали, в том числе мирные граждане», — добавил представитель Народной милиции ЛНР.

«Ведутся оперативно-следственные мероприятия, задействованы все силовые ведомства ЛНР. Территория места происшествия оцеплена, идет поиск других минно-взрывных устройств в районе происшествия. Предположительно, сработало заложенное в урну возле продуктового магазина самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой. Тип, класс и мощность взрывного устройства уточняются», — сказал Марочко.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/07/v-centre-luganska-progremel-vzryv

Другие новости:

fit5wv_1491547683

Путин считает атаку США в Сирии агрессией против суверенного государства

0
k7cc39_1480620243

Нигерийские пираты захватили трех российских моряков

0
qja4ug_1492251363

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» достигла скорости 8 махов

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *