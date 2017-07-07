В центре Луганска прогремел взрыв, погибла женщина, еще пятеро ранены

В центре Луганска недалеко от площади Героев ВОВ погремел взрыв. В результате погибла военнослужащая Народной милиции ЛНР, еще пять человек ранены. Об этом сообщает ЛИЦ, ссылаясь на представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.

«В 15.30 был совершен террористический акт недалеко от Дома правительства в Луганске», — сказал он.

«В результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, пять человек пострадали, в том числе мирные граждане», — добавил представитель Народной милиции ЛНР.

«Ведутся оперативно-следственные мероприятия, задействованы все силовые ведомства ЛНР. Территория места происшествия оцеплена, идет поиск других минно-взрывных устройств в районе происшествия. Предположительно, сработало заложенное в урну возле продуктового магазина самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой. Тип, класс и мощность взрывного устройства уточняются», — сказал Марочко.