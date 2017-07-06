Украина 

В центре Киева ветераны МВД заблокировали улицу перед Кабмином (+ВИДЕО, ФОТО)

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В центре Киева ветераны МВД заблокировали улицу перед Кабмином (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Днем 6 июля в Киеве пенсионеры МВД Украины перекрыли улицу Грушевского у здания Кабинета министров.

Как пояснил на своей странице в соцсети нардеп Верховной рады Сергей Каплин, бывшие силовики пикетируют Кабмин, требуя от украинских властей перерасчета пенсий.

Напомним, что ветераны МВД Украины уже не первый раз выходят на подобные митинги: так, улицу Грушевского перекрывали в мае 2017 года, однако их требования власти продолжают игнорировать.

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В центре Киева ветераны МВД заблокировали улицу перед Кабмином (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

В центре Киева ветераны МВД заблокировали улицу перед Кабмином (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499341914

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