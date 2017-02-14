Украина 

В центре Киева прогремел мощный взрыв (ФОТО)

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В центре Киева прогремел мощный взрыв (ФОТО) | Русская весна

В Киеве на ул. Короленковской, недалеко от ст. м «Олимпийская», прогремел подземный взрыв.

Об этом сообщают украинские СМИ.

«Еще несколько минут назад двое спокойно шли вдоль улицы ул. Короленковская, что на правом берегу Киева… Прямо под ногами прохожих прогремел мощный взрыв. Из-под земли вылетел столб огня. По словам свидетелей, одежда мужчин моментально занялась», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает аварийная служба газа. Причины взрыва выясняются.

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В центре Киева прогремел мощный взрыв (ФОТО) | Русская весна

В центре Киева прогремел мощный взрыв (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487079038

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