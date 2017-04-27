Проишествия 

В центре Киева митингуют профсоюзные активисты

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Фото: ukranews.com (архив)

Сегодня, 27 апреля, в центре Киева у Министерства социальной политики митингуют около 300 профсоюзных активистов. Свою акцию они приурочили к Дню международной солидарности трудящихся и Всемирному дню охраны труда.

Участники акции держат в руках флаги профсоюзов, а также плакаты с надписями: «Работникам образования достойную зарплату!», «За достойную работу и благосостояние народа!» и другие. Кроме того, они предъявили целый список требований к власти. Среди основных — отставка министра социальной политики Андрея Ревы «за антинародную и антисоциальную политику», снятие с рассмотрения в парламенте Украины проекта Трудового кодекса «за его антисоциальную сущность и несоответствие международным нормам и стандартам», погашение задолженности перед наемными работниками, которая составляет почти 2 млрд гривен (около $ 74 млн). Также представители профсоюзов просят не допустить ухудшения условий охраны труда на предприятиях, повысить прожиточный минимум до уровня 3,2 тыс. гривен (около $ 118), увеличить пенсии и отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров, продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, остановить «неэффективную» медицинскую реформу и т. д.

Пока акция проходит без происшествий.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/27/v-centre-kieva-mitinguyut-profsoyuznye-aktivisty

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