В Бурятии разбился истребитель МиГ-31, летчики спаслись

Сегодня, 26 апреля, во время учебного полета в районе полигона Телемба в Бурятии потерпел крушение перехватчик МиГ-31, оба летчика катапультировались. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В 12:05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа. По предварительным данным, оба летчика катапультировались, — говорится в сообщении ведомства. — В настоящее время в район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы».