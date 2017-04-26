Проишествия 

В Бурятии разбился истребитель МиГ-31, летчики спаслись

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МиГ-31. Фото: airforce.ru

Сегодня, 26 апреля, во время учебного полета в районе полигона Телемба в Бурятии потерпел крушение перехватчик МиГ-31, оба летчика катапультировались. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В 12:05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа. По предварительным данным, оба летчика катапультировались, — говорится в сообщении ведомства. — В настоящее время в район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы».

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/26/v-buryatii-razbilsya-istrebitel-mig-31-letchiki-spaslis

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