В Брюсселе устранили аварию на подстанции: свет дали

Технический сбой на трансформаторной станции в Схарбеке в Брюсселе стал причиной того, что в трех коммунах города — Схарбек, Эвер и Сен-Жос, на несколько часов исчез свет. Однако сейчас, как сообщает телеканал RBTF, энергоснабжение северо-восточной части города полностью восстановлено.

Отмечается, что в местной компании, которая отвечает за энергоснабжение города, подчеркнули, что все произошедшее связано только со сбоем на подстанции, а не с каким-либо актом терроризма или саботажем.

В результате аварийного отключения, электроэнергию перестали получать пять из 48 подстанций. Энергетикам потребовалось несколько часов, чтобы восстановить нормальное энергоснабжение.

Во время аварии все социальные объекты продолжали получать электричество, которое было и в зданиях ЕС в евроквартале.